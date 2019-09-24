Опрос показал, сколько россиян довольны летним отпуском

71 процент опрошенных россиян довольны своим отпуском, сообщает Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Правда, почти каждый третий работающий гражданин России отдыхал у себя дома.
— 71% россиян сказали, что они довольны отпуском, 28% — скорее не довольны... Главной причиной недовольства отпуском россияне назвали невозможность поехать туда, куда хотелось бы, — цитирует ТАСС слова директора по работе с органами государственной власти ВЦИОМа Кирилла Родина.
33% работающих граждан провели отпуск "на диване" — не выезжая из дома, 27% отправились на дачу.
11% побывали в городах России, 6% — на курортах Краснодарского края, 4% — в Крыму, 8% выбрались за границу. Четыре из пяти человек для организации поездок не пользовались услугами турфирм.
Ранее Лайф сообщал, что россияне всё реже пользуются услугами санаториев и учреждения стоят полупустые. Причиной эксперты назвали отсутствие клиентоориентированности и привычку работать с клиентами по направлению от предприятий.
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