Опрос показал, сколько россиян довольны летним отпуском

Каждый пятый работающий этим летом отпуск не брал вовсе, даже чтобы провести его на диване.

71 процент опрошенных россиян довольны своим отпуском, сообщает Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Правда, почти каждый третий работающий гражданин России отдыхал у себя дома.

— 71% россиян сказали, что они довольны отпуском, 28% — скорее не довольны... Главной причиной недовольства отпуском россияне назвали невозможность поехать туда, куда хотелось бы, — цитирует ТАСС слова директора по работе с органами государственной власти ВЦИОМа Кирилла Родина.

33% работающих граждан провели отпуск "на диване" — не выезжая из дома, 27% отправились на дачу.

11% побывали в городах России, 6% — на курортах Краснодарского края, 4% — в Крыму, 8% выбрались за границу. Четыре из пяти человек для организации поездок не пользовались услугами турфирм.

Ранее Лайф сообщал, что россияне всё реже пользуются услугами санаториев и учреждения стоят полупустые. Причиной эксперты назвали отсутствие клиентоориентированности и привычку работать с клиентами по направлению от предприятий.