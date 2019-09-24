Шведская школьница отчитала мировых лидеров за украденное детство

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Грета Тунберг пообещала, что "новые поколения будут пристально следить за действиями нынешних властей".

Шведская школьница Грета Тунберг, прославившаяся одиночными пикетами в поддержку климата, обвинила мировых лидеров в украденном детстве и разрушенных мечтах.

Меня не должно быть здесь. Я должна быть в школе на другом конце океана. Но вы обращаетесь к нам, молодым людям, за надеждой. Как вы смеете? Вы украли мои мечты и детство своими пустыми словами, — обратилась 16-летняя активистка к главам государств на Генассамблее ООН.

В своём эмоциональном выступлении Грета подчеркнула, что мировые лидеры обсуждают деньги и экономический рост, в то время как люди умирают, целые экосистемы гибнут, а многие виды находятся на грани исчезновения. При этом ни одного "действенного решения" климатических проблем не предпринимается.

И если вы решите подвести нас, то мы вас никогда не простим, — заявила Тунберг и пообещала, что "новые поколения будут пристально следить за действиями нынешних властей".

Ранее премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис на саммите по климату в ООН сообщил о решении запретить использовать одноразовые пластиковые изделия в стране с 2021 года.

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