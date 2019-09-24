Шведская школьница отчитала мировых лидеров за украденное детство

Грета Тунберг пообещала, что "новые поколения будут пристально следить за действиями нынешних властей".

”People are suffering, people are dying, entire ecosystems are collapsing. We are in the beginning of a mass extinction and all you can talk about is money and fairytales of eternal economic growth.” Watch Greta Thunberg speak at the UN Monday morning. https://t.co/Akkxm9sXdr pic.twitter.com/ahHKlhbYaE — WIRED (@WIRED) September 23, 2019

Шведская школьница Грета Тунберг, прославившаяся одиночными пикетами в поддержку климата, обвинила мировых лидеров в украденном детстве и разрушенных мечтах.

— Меня не должно быть здесь. Я должна быть в школе на другом конце океана. Но вы обращаетесь к нам, молодым людям, за надеждой. Как вы смеете? Вы украли мои мечты и детство своими пустыми словами, — обратилась 16-летняя активистка к главам государств на Генассамблее ООН.

В своём эмоциональном выступлении Грета подчеркнула, что мировые лидеры обсуждают деньги и экономический рост, в то время как люди умирают, целые экосистемы гибнут, а многие виды находятся на грани исчезновения. При этом ни одного "действенного решения" климатических проблем не предпринимается.

— И если вы решите подвести нас, то мы вас никогда не простим, — заявила Тунберг и пообещала, что "новые поколения будут пристально следить за действиями нынешних властей".

Ранее премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис на саммите по климату в ООН сообщил о решении запретить использовать одноразовые пластиковые изделия в стране с 2021 года.