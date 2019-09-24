СК начал проверку по факту смерти экс-мэра Новокуйбышевска

В Следственном управлении СК РФ по Самарской области начали проверку по факту смерти бывшего мэра города Новокуйбышевска Владимира Фомина. Об этом сообщили Лайфу в самом ведомстве.

Там подтвердили информацию, что Фомин был найден у себя дома сегодня утром с огнестрельным ранением в области груди. Он был направлен в больницу и там скончался.

Лайф рассказывал, что Владимир Фомин стал мэром Новокуйбышевска в декабре 2018 года. На прошлой неделе он объявил об уходе с занимаемой должности, а на днях сложил полномочия.