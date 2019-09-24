В Красноярском крае нашли пропавшую семью Демко

Родители и обе их дочери обнаружены живыми и невредимыми. Остальные подробности последуют.

Пропавшая в Тюхтетском районе Красноярского края семья Демко была обнаружена на окраине тайги. Об этом Лайфу заявили в пресс-службе Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям. Родители и две дочери, младшей из которых 10 лет, живы и здоровы. По предварительным данным, они самостоятельно вышли в деревню под названием Чистый Ручей. Другие подробности выясняются.

Напомним, члены семейства в минувшее воскресенье, 22 сентября, отправились в лес собирать шишки и заблудились. Когда родители двух детей не вышли на работу, а младшую девочку не привели в школу, их знакомые обратились в полицию.

— Волонтёры отделения Национального центра помощи в Красноярском крае со вчерашнего вечера совместно с силами полиции искали пропавших. Порядка 120 человек было задействовано в поисковой операции, — рассказали Лайфу в Национальном центре помощи пропавшим и пострадавшим детям.

Ранее стало известно, что на обочине леса в 25 километрах от села Тюхтет была обнаружена их машина, а теперь — и сами члены семьи Демко.