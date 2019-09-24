Кремль призвал жёстко ответить США на невыдачу виз российским сенаторам

Дмитрий Песков отметил, что Штаты в этом случае максимум могли ограничить пребывание членов делегации России одним Нью-Йорком.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал неприемлемой ситуацию, когда российским сенаторам не выдают визы в США для участия в Генассамблее ООН.

— Ситуация тревожная и, конечно, неприемлемая, подобные действия неприемлемы. Вашингтон нарушает свои международные обязательства, это прямое нарушение международных обязательств Вашингтона, ибо речь не идёт о двустороннем визите, речь идёт о визите российской делегации на Генассамблею ООН, — заявил Дмитрий Песков.

Пресс-секретарь президента уверен, что Соединённые Штаты не имеют права вводить какие-либо рестрикции для тех, кто едет на Генассамблею.

— Америка предоставляет свою территорию в штаб-квартире ООН, и фактически единственное, что вправе сделать Америка, — это ограничить, например, пребывание члена российской делегации одним городом Нью-Йорк, — отметил пресс-секретарь президента.

Он призвал жёстко отреагировать на это в том числе саму Организацию Объединённых Наций.

Как сообщал ранее Лайф, США не дали визу сенатору Константину Косачёву и ещё девяти членам делегации. Такое решение Штатов назвала возмутительным официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.