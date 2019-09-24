Песков назвал темы переговоров Путина и Мадуро

Одна из основных — вмешательство третьих стран во внутренние дела латиноамериканских государств.

Президенты России и Венесуэлы Владимир Путин и Николас Мадуро обсудят 25 сентября отношения двух стран и региональную повестку. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

— Мадуро будет завтра с рабочим визитом у Путина, будет встреча один на один, потом последуют российско-венесуэльские переговоры в формате рабочего завтрака, — рассказал журналистам представитель Кремля.

По его словам, на переговорах Путин и Мадуро обсудят двусторонние отношения, а также обменяются мнениями о региональных делах, в первую очередь о прямом вмешательстве третьих стран во внутренние дела латиноамериканских государств. Песков добавил, что подписания документов не планируется.

Ранее Николас Мадуро уже анонсировал официальный визит в Россию.