Песков назвал темы переговоров Путина и Мадуро

Президенты России и Венесуэлы Владимир Путин и Николас Мадуро обсудят 25 сентября отношения двух стран и региональную повестку. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
— Мадуро будет завтра с рабочим визитом у Путина, будет встреча один на один, потом последуют российско-венесуэльские переговоры в формате рабочего завтрака, — рассказал журналистам представитель Кремля.
По его словам, на переговорах Путин и Мадуро обсудят двусторонние отношения, а также обменяются мнениями о региональных делах, в первую очередь о прямом вмешательстве третьих стран во внутренние дела латиноамериканских государств. Песков добавил, что подписания документов не планируется.
Ранее Николас Мадуро уже анонсировал официальный визит в Россию.
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