По подозрению в надругательстве над ребёнком в Ленобласти задержали тренера

Дома у 67-летнего мужчины изъяли ноутбук, смартфон, две флешки, тетрадь с записями и фаллоимитатор.

В городе Светогорске, что в Ленинградской области, задержали заслуженного тренера по боевым искусствам Виктора Пестова. Мужчину подозревают в систематическом сексуальном насилии над воспитанником, сообщает "Mash на Мойке".

— По словам 14-летнего Севы (имя изменено), с июля 2017-го по март этого года Пестов систематически насиловал его, угрожал и опять насиловал, — сообщается на портале.

67-летний тренер Детско-юношеского центра творчества работал с детьми почти 30 лет.

В начале месяца Лайф сообщал о другом подобном случае: в Москве учителя музыки задержали за совращение десятилетней ученицы.