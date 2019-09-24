По подозрению в надругательстве над ребёнком в Ленобласти задержали тренера

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Фото © VK / Mash на Мойке

Дома у 67-летнего мужчины изъяли ноутбук, смартфон, две флешки, тетрадь с записями и фаллоимитатор.

В городе Светогорске, что в Ленинградской области, задержали заслуженного тренера по боевым искусствам Виктора Пестова. Мужчину подозревают в систематическом сексуальном насилии над воспитанником, сообщает "Mash на Мойке".

По словам 14-летнего Севы (имя изменено), с июля 2017-го по март этого года Пестов систематически насиловал его, угрожал и опять насиловал, — сообщается на портале.

67-летний тренер Детско-юношеского центра творчества работал с детьми почти 30 лет.

В начале месяца Лайф сообщал о другом подобном случае: в Москве учителя музыки задержали за совращение десятилетней ученицы.

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