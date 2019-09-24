Украинского депутата поймали на любовной переписке сразу с тремя дамами

Девушки, которые, по всей видимости, не подозревают о своих соперницах, писали пылкие сообщения, а Пономарёв отвечал каждой взаимностью.

Депутата Верховной рады Александра Пономарёва поймали на переписке сразу с тремя разными женщинами прямо во время заседания украинского парламента. О том, чем занимаются нардепы в рабочее время, рассказали в эфире программы "Гроші".

Пономарёв на заседании зря времени не терял и успевал одной рукой голосовать, а второй писать любовные сообщения дамам своего сердца. Разрывался нардеп между Софией, Ксенией и Светланой. При этом каждую он заверял в пылких чувствах, на которые те, по всей видимости, отвечали взаимностью. Первая девушка — София — отправила кавалеру стихи: "Как сильно радуюсь нашему дню, дышу тобой, живу и дорожу". Вторая — Ксения — согласно переписке, ожидала возлюбленного в Днепре. А Светлана очень беспокоилась о том, чтобы Пономарёва в Раде не оскорбляли.

Журналисты пояснили, что, согласно украинскому законодательству, нардепы обязаны указывать в декларации своих сожительниц. Пономарёв по документам одинок.

Примечательно, что оператор снял, как Пономарёв рассчитывает собственный бюджет в специальном приложении, где указывает своих пассий в качестве статей расходов. Журналисты подглядели, что за последнее время депутат потратил примерно 5,5 миллиона гривен, из которых 1,25 миллиона — на работу, 1,1 миллиона — на дом и значительную сумму на Софию, Ксению и Светлану.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Украины Алексей Гончарук начал вести видеоблог под названием "Чашка премьера".