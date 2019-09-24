Похититель картины Куинджи публично извинился перед Третьяковской галереей

Чуприков вынул из рамы полотно "Ай-Петри. Крым" на глазах у посетителей и спокойно вышел с ним из здания.

Денис Чуприков, который обвиняется в похищении картины Архипа Куинджи "Ай-Петри. Крым" из Третьяковской галереи, впервые публично извинился за содеянное.

— Пользуясь случаем, хочу принести извинения перед Третьяковской галереей, а также Министерством культуры Российской Федерации, — сказал подсудимый перед заседанием суда в Москве.

Как сообщал ранее Лайф, картина "Ай-Петри. Крым" Архипа Куинджи была украдена из Третьяковской галереи прямо на глазах у посетителей, как позже сообщалось, "из корыстных побуждений". Чуприков скрылся, но был вскоре найден и арестован.