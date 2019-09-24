В Красноярске охранники "Магнита" избили покупателя дубинками — видео

Пострадавший обратился с заявлением об избиении в полицию, правоохранители проверяют информацию.

Полиция Красноярска разбирается в обстоятельствах инцидента около магазина "Магнит" на улице Тельмана, где, по предварительным данным, охранники супермаркета избили покупателя и распылили при этом ему в лицо перцовый баллон. Видео происшествия было размещено в паблике "Я живу в Красноярске".

В то же время, по данным местных жителей, охранники пытались задержать мужчину за попытку кражи товара и последующее нападение на продавщицу "Магнита" .

— По данному факту проводится проверка, которая даст оценку действиям сотрудников охраны, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Красноярскому краю.

Пострадавший покупатель, не дожидаясь итогов полицейской проверки, написал заявление в полицию об избиении охранниками торговой точки.

Ранее Лайф сообщал, что в Москве неизвестные избили и ограбили мужчину, а когда пострадавший лежал без сил, его ограбили во второй раз — проезжавший мимо таксист украл у него iPhone.