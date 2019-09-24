Председатель Мосгордумы раскрыл размер депутатских зарплат

При этом оказалось, что не каждый парламентарий получает деньги за свой труд. С 2014 года жалование не положено тем, кто работает без отрыва от основной деятельности.

Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников рассказал, сколько получают депутаты столичного парламента. Заявление прозвучало в эфире "В ести ФМ" . На сегодняшний день зарплата парламентариев составляет около 200 тысяч рублей, но получают её не все, отметил Шапошников.

— Заработную плату получают только депутаты, являющиеся председателями постоянно действующих комиссий, — пояснил он. — Из 45 депутатов получают заработную плату председатель, заместители председателя и председатели 14 профильных комиссий.

Такой порядок в столичной Думе установлен с 2014 года. Согласно закону "О статусе депутата Мосгордумы", парламентарии, работающие без отрыва от основной деятельности, не получают зарплату за свою депутатскую работу. Но тем членам столичного парламента, которые осуществляют свои полномочия на постоянной профессиональной основе, зарплата начисляется согласно действующему законодательству.

Напомним, в единый день голосования, 8 сентября, москвичи выбирали 45 депутатов Московской городской думы седьмого созыва от 45 одномандатных округов. По результатам голосования самовыдвиженцы взяли лидерство в 26 округах, соответственно, им досталось 26 мест в парламенте из 45. Остальные 19 мест поделили между собой представители трёх партий, поддержанных оппозицией. 17 сентября депутаты Мосгордумы седьмого созыва принесли присягу, а первое заседание состоялось уже 19-го числа. К слову, на нём Алексей Шапошников был переизбран председателем столичной Думы.