Житель Югры рассказал Лайфу, как спасал девушку из окна горящей квартиры

Мужчина чуть не задохнулся, когда выносил пострадавшую — подъезд был окутан чёрным дымом.

Житель Нижневартовска, который вытащил из окна горящей квартиры девушку, не считает свой поступок героическим. 29-летний Али Омаров уверен, что на его месте так поступил бы любой.

— Как-то её потянул на себя, и она уже вышла из этой форточки... Как только поднял её, она потеряла сознание, несколько раз теряла сознание, и её приводили в чувства, — рассказал он Лайфу.

Мужчина чуть не задохнулся, когда выносил пострадавшую из дома, чтобы передать врачам. Ему пришлось спускать спасённую девушку с шестого этажа заполненного дымом подъезда. Мужчина признаётся, что не хотел рассказывать о своём поступке и не считает его героическим.

Между тем в региональном управлении МЧС считают, что Омаров достоен награды за спасение девушки. В главке сообщили Лайфу о намерении в ближайшее время подготовить документы и представить его к медали за отвагу на пожаре.

Напомним, Омаров даже не живёт в доме, где произошёл пожар. Мужчина проходил мимо и бросился на помощь, услышав крики.