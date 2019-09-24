Решение Джонсона приостановить работу парламента признано незаконным

По сути, суд встал на сторону оппозиции, которая видела в решении премьера попытку отстранить её от принятия политических решений.

В Великобритании Верховный суд признал незаконным решение главы правительства Бориса Джонсона приостановить работу парламента. Председатель Бренда Хейл заявила, что так посчитали все 11 судей инстанции.

Поэтому теперь депутаты могут возобновить заседания. Суд, по сути, встал на сторону оппозиции. Та заявляла, что попытка Джонсона приостановить работу парламента — не что иное, как шаг для отстранения оппонентов от влияния на ход Brexit.

Напомним, британский парламент ранее принял акт, обязывающий правительство просить об очередном переносе даты выхода из ЕС, если до 19 октября не будет договорённостей с Брюсселем. Джонсон же готовил несколько планов, чтобы обойти этот документ.