Госдума приняла закон, дающий полиции право выносить предостережения россиянам

В настоящее время данными полномочиями наделены сотрудники прокуратуры, а также ФСБ.

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении поправки в закон, которые наделяют полицию правом объявлять россиянам предостережение о недопустимости некоторых действий, если посчитает их создающими условия для совершения преступлений. Документ был внесён в ГД в марте группой депутатов во главе с главой Комитета по безопасности и противодействию коррупции Василием Пискарёвым.

— Предусматривается наделение полиции правом объявлять физическому лицу обязательное для исполнения официальное предостережение (предостережение) о недопустимости действий, создающих условия для совершения преступлений, административных правонарушений, разрешение которых отнесено к компетенции полиции, либо недопустимости продолжения антиобщественного поведения, — говорится в документе.

Пискарёв считает, что принятие поправок в закон "должно способствовать профилактике преступлений и правонарушений".

Сейчас правом выносить предостережения физическим лицам наделены сотрудники прокуратуры и ФСБ. Полицейские лишились данных полномочий после принятия нового закона "О полиции" в 2011 году.

Ранее Госдума приняла законопроект, по которому сотрудники полиции должны будут сообщать гражданам о попавших в больницу родственниках.