Москвичка отправила "сотрудникам банка" интимные фото для подтверждения личности

Жительница столицы 1990 года рождения по имени Мария стала жертвой мошенников, представившихся сотрудниками Сбербанка. Им удалось убедить девушку, что для подтверждения личности и блокирования "сомнительных операций" ей нужно отправить собеседникам фотографии своей груди и области ниже живота.
Сначала неизвестный звонивший представился как сотрудник ПАО "Сбербанк" и пояснил, что с банковской карты Марии хотят перевести деньги на карту другого человека. Та ответила, что ничего не переводила. Она рассказала, что является клиентом сразу нескольких банков, подробно мужчине свои взаимоотношения с финансовыми организациями.
"Сотрудник" Сбербанка попросил подождать и "переключил" женщину на "сотрудника" "Совкомбанка". Там мужчина по имени Сергей убедил женщину якобы перевыпустить карты "Альфа-банка" и "Совкомбанка", а пока они готовятся, от неё потребовали установить на телефон "антивирусную программу" — Quicksupport.
Мария согласилась, назвала злоумышленникам код из программы. Следующий, с кем говорила Мария, уже был "сотрудником" IT-отдела. По его словам, чтобы полностью обезопасить счета карт, банк ввёл трехфакторную защиту, и нужно будет сделать селфи. А ещё фотографии ярких примет, например родинок, но так, чтобы в кадре оставалось лицо. За неимением родинок женщине предложили сфотографировать грудь и лобок, добавив, что эти фотографии сами "сотрудники банка" не увидят.
Свою жертву мошенники смогли убедить, что ей нужно ехать в отделение банка для получения новой карты, даже назначили время. По пути в банк ей через WhatsAp пришло сообщение с двумя видеофайлами, где она сама себя фотографирует в голом виде.
После чего ей позвонили и начали шантажировать записями, обещая отправить видео мужу Марии и всем её родным и друзьям в соцсетях. В ответ она бросила трубку и только тогда обратилась в полицию.
Ранее Лайф уже рассказывал о подобном способе мошенничества. Эксперты сошлись во мнении, что виной пропажи денег у россиян намного чаще становится их собственная наивность, а не технические возможности злоумышленников.