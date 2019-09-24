Роскомнадзор начал устанавливать оборудование в рамках закона о надёжном Рунете

Пробной площадкой станет один из российских регионов. Глава РКН пообещал проводить тестирование осторожно.

Роскомнадзор начал монтаж оборудования для тестирования в рамках закона об устойчивом Рунете. Об этом рассказал глава ведомства Александр Жаров.

— В настоящее время осуществляется монтаж оборудования на сетях основных операторов связи, и мы с конца сентября в течение нескольких недель будем его тестировать, — сообщил он в кулуарах форума "Спектр-2019".

По его словам, тестирование будет проводиться как в лабораторных условиях, так и в реальных. Жаров заверил, что сначала проверка будет проводиться осторожно. Будет оцениваться влияние на трафик, и только потом будет вводиться "боевой режим".

Площадкой тестирования стал один российский регион. Какой именно, Жаров не уточнил.

Напомним, президент РФ Владимир Путин подписал закон о надёжном Рунете 1 мая. Документ предусматривает защитные меры для обеспечения долгосрочной и устойчивой работы Интернета в России даже в случае отключения от Глобальной сети.