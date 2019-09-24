Глава ЦБ заявила Путину, что банки могут наращивать кредитование

По словам Набиуллиной, объём займов за первые восемь месяцев в годовом выражении вырос на 9,8 процента.

Президент РФ Владимир Путин выслушал доклад главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной о финансировании строительной отрасли и общем состоянии макроэкономики страны. Председатель ЦБ рассказала, что процесс перехода на механизм эскроу-счетов "идёт непросто, не без проблем".

Набиуллина проинформировала президента о подготовке рекомендаций совместно с Минстроем и "ДОМ.РФ" о процедурах взаимодействия застройщиков и банков.

Кроме того, глава ЦБ в ходе встречи сообщила о росте кредитования за первые восемь месяцев в годовом выражении на 9,8 процента. Она пояснила, что речь идёт не только о потребительских займах, но и о кредитовании реального сектора экономики, предприятий.

— В целом банковская система устойчива: достаточный капитал, достаточная ликвидность; может наращивать кредитование, поддерживать экономический рост, — заключила Набиуллина.

Ранее глава Центробанка назвала неудовлетворительной динамику реальных доходов российских граждан.