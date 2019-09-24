Эксперт объяснил, почему иностранные инвесторы не верят Зеленскому

На Западе, да и в Старом Свете прекрасно знают о положении дел в стране, где до сих пор процветает рейдерство.

Президент Украины Владимир Зеленский часто призывает иностранцев инвестировать в Незалежную, однако Киеву даже не светит денежный поток из-за границы. Такую точку зрения высказал политолог Сергей Быков на пресс-конференции в Киеве, передают "Дни.ру".

Одной из главных проблем для потенциальных инвесторов эксперт назвал отсутствие гарантий прав собственности.

— Их вообще нет, — заявил он.

Быков сетует, что в стране процветает рейдерство, причем особых усилий для захвата предприятий в современной Украине не требуется: нотариусы за вознаграждение с легкостью меняют собственников и директоров предприятий в учредительных документах. Суды, по словам эксперта, тоже куплены. И за рубежом это положение дел прекрасно осознают.

— Вы можете поднять предприятие, а потом узнать, что судья Харьковского или Ивано-Франковского суда одобрила решение про смену регистрации, — посетовал аналитик.

Между тем власти Киева продолжают кормить население обещаниями о скорой сладкой жизни. В частности, Украина подготовила "пакет мер" для упрощения жизни в Донбассе (среди которых ремонт моста в Станице Луганской и разведение войск), вот только сроки реализации весьма туманны. А минувшим летом Зеленский пообещал Донбассу иностранные инвестиции.