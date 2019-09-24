Путин обсудит с кабмином, как можно повысить доходы россиян

Президент России Владимир Путин завтра, 25 сентября, на совещании с членами правительства обсудит в том числе вопрос повышения доходов населения. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства.

— Основная тема встречи — дополнительные меры по ускорению экономического роста и повышению доходов населения, — рассказали там.

Ранее глава государства уже выражал обеспокоенность по поводу медленного роста доходов населения.

Летом глава государства также отвечал на вопрос, когда чиновники начнут получать, как рядовые работники.