Путин обсудит с кабмином, как можно повысить доходы россиян

Президент России Владимир Путин завтра, 25 сентября, на совещании с членами правительства обсудит в том числе вопрос повышения доходов населения. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства.
— Основная тема встречи — дополнительные меры по ускорению экономического роста и повышению доходов населения, — рассказали там.
Ранее глава государства уже выражал обеспокоенность по поводу медленного роста доходов населения.
Летом глава государства также отвечал на вопрос, когда чиновники начнут получать, как рядовые работники.
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