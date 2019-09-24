Песков прокомментировал выступление школьницы, отчитавшей мировых лидеров

По его мнению, девочке нужно объяснить действия государств в области экологии и климата.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил значимость проблем, которые подняла в ООН 16-летняя активистка из Швеции Грета Тунберг. Он подчеркнул, что Россия уделяет много внимания вопросам экологии, изменению климата.

Представитель Кремля напомнил, что экология является составной частью национальных проектов. Кроме того, он отметил участие России в ряде международных проектов, посвящённых данной проблеме, в частности парижской конвенции.

Также Песков выразил беспокойство из-за эмоциональных перегрузок Тунберг. По его мнению, главное — чтобы хрупкий детский организм всё перенёс.

— Постановка вопроса, конечно, она оправданная, вопрос стоит остро. Просто наверняка девочке нужно объяснить, что многие страны делают очень много, и отдельные организации и частные, и общественные, и действительно прикладываются очень большие усилия, чтобы бороться с той угрозой, с теми вызовами, которые в области экологии и климата стоят перед человечеством, — заключил Песков.

Как ранее писал Лайф, Грета Тунберг во время выступления в ООН обвинила мировых лидеров в украденном детстве и разрушенных мечтах.