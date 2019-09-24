Милонов раскритиковал IKEA за "нацистский" рекламный слоган

Депутат Госдумы призвал шведскую компанию отказаться от фразы, которая была написана на входе в концлагерь Бухенвальд.

Рекламный слоган IKEA "Каждому своё" (Suum cuique на латинском), который был использован в одном из российских магазинов компании, вызвал критику со стороны депутата Госдумы РФ Виталия Милонова. Парламентарий отметил, что использовать фразу, размещённую некогда на входе в нацистский концлагерь, некорректно.

— Suum cuique является латинским выражением, это старая фраза, однако в нынешнем прочтении она получила ассоциацию с Бухенвальдом. В данном случае, конечно, использование подобного рода изречения, хоть напрямую и не нарушает закон, но является некорректным. Нужно учесть, что использование этого выражения в Древнем Риме уже, можно сказать, забыто и не так сильно воспринимается и ассоциируется, как с нацисткой Германией, — заявил Виталий Милонов агентству городских новостей "Москва".

Депутат сравнил публикацию данного слогана с использованием свастики, которая запрещена во многих странах как нацистский символ. Как напомнил Милонов, свастика изначально была символом, обозначающим благополучие и благосостояние. Затем её взяли себе нацисты, и теперь она запрещена во многих странах.

Виталий Милонов выразил надежду, что шведский производитель мебели и предметов интерьера прислушается к критике и откажется от слогана.

Напомним, ранее Виталий Милонов призвал лишать прав за "пьяное" вождение велосипеда или самоката.