Похититель картины Куинджи назвал цель кражи: Хайпануть хотел

Чуприков утверждает, что всё произошло спонтанно, а произведение он собирался вернуть на следующее утро.

Обвиняемый в похищении картины Архипа Куинджи "Ай-Петри. Крым" из Третьяковской галереи назвал мотивом кражи хайп. По мнению Дениса Чуприкова, это было "не хищение, а временное заимствование".

— 26 января у меня появилась идея привлечь внимание, хайпануть. По дороге в город по радио услышал, что проходит выставка Куинджи. Уже в галерее увидел картину, направился к картине, начал наблюдать. Появилась идея взять картину и вернуть её на следующее утро, — заявил он на заседании в Замоскворецком суде Москвы.

Чуприков достал холст из рамы, но потом якобы захотел вернуть, однако делать этого не стал. Он объяснил, что запаниковал при виде приехавших на место преступления полицейских. Во-вторых, возврат означал бы отказ от своей цели — хайпануть. В итоге он положил "Ай-Петри. Крым" в машину и отвёз другу на хранение, не уточнив, что это.

Ранее сегодня перед началом заседания Чуприков впервые публично извинился за похищение картины перед Третьяковской галереей.