Ребёнку запретили посещать детсад из-за отказа родителей ставить ему манту

Руководство дошкольного учреждения ссылается на нормы, прописанные в федеральных законах.

В детском саду № 158 в Тюмени разгорелся конфликт между руководством и родителями одного из детей. Шестилетнего мальчика отказались принимать в учреждение после летних каникул. Причина — отказ родителей от проверки у него реакции Манту, которая помогает выявить туберкулёз. Родители принесли справку от педиатра, что ребёнок здоров, но медик в детсаду запросила ещё одну — от фтизиатра. А пока этой справки не будет, по словам отца мальчика, его ребёнку предложили "получать дошкольное образование без посещения учреждения".

— Мы ходили к фтизиатру, которая выдала справку, что в окружении ребёнка нет больных туберкулёзом и рекомендовано обследование. Справку о том, что он здоров, она не выдала, сославшись на её инструкции. Потом мы пошли к педиатру и взяли справку, что ребёнок здоров и может посещать детское дошкольное учреждение, — рассказал Лайфу отец мальчика Александр Лобов, отметив, что он не против прививки как таковой, но за соблюдение законных прав своего ребёнка.

Как рассказал мужчина, его семья сталкивалась ранее с неприятными последствиями реакции Манту. По его словам, после прививки, сделанной старшему сыну, был ложноположительный результат, из-за которого ребёнок был направлен в тубдиспансер, где в ходе дополнительных анализов и проверок диагноз не подтвердился.

— Естественно, туберкулёз не подтвердился. Учитывая сам факт частых ложных положительных и отрицательных результатов, я не вижу необходимости дополнительных медицинских вмешательств, — отметил отец.

В местном Департаменте образования Лайфу предоставили обширный список различных нормативно-правовых документов, требующих проверки здоровья ребёнка строго определённым образом. А Александр Лобов, по мнению чиновников, неверно трактует букву закона.

— Вопреки доводам жалобы отца ребёнка, оспариваемый отказ от посещения детского сада, который приняло ДОУ "Детский сад № 158", является законным, поскольку направлен на соблюдение прав граждан на охрану здоровья и безусловного запрета несовершеннолетнему ребёнку на получение как гарантированного действующим законодательством образования, так и на посещение образовательного учреждения, не содержит, а лишь ограничивает доступ ребёнка в образовательное учреждение до предоставления законным представителем несовершеннолетнего заключения врача-фтизиатра об отсутствии у ребёнка заболевания, — говорится в ответе департамента.

— Департамент образования ссылается, что они не ограничивают право на образование, так как перевели на домашнее образование. Но, опять же, перевести с очного на дистанционное можно только по письменному заявлению и согласию родителей и по веским основаниям. Само учреждение по прихоти не может перевести на дистанционное образование. Звонила заведующая, спрашивала, какие методики нам дать. Но я не имею педагогического образования. И о каком образовании может идти речь? — задаётся вопросом отец мальчика.

Ранее Лайф сообщал, что в Башкирии двухлетнюю девочку-инвалида не взяли в садик из-за особой формы головы и сросшихся пальцев. Проблема вызвала общественный резонанс, и ребёнка всё же согласились принять в дошкольное учреждение.