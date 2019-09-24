Челябинский крематорий выдал вдове тело незнакомого старика в костюме её мужа

Сотрудники учреждения убеждали женщину, что та просто не узнаёт супруга, с которым прожила 18 лет вместе.

Сотрудники челябинского крематория перепутали тело скончавшегося после долгой болезни Эрнста Галимова и выдали для прощания его семье другое тело. Вдова покойного рассказала подробности произошедшего Лайфу.

У мужчины, инвалида первой группы, не работали почки, он семь лет находился на гемодиализе. Эрнст долго голодал перед кончиной, исхудал и скончался в возрасте 50 лет в больнице. Однако его тело заменили на неизвестного полного старика.

— Я занималась похоронами одна, потому что мать и отец его старенькие, они полагались только на меня. Я не думала, что произойдёт такая чудовищная для меня ошибка, — рассказывает вдова скончавшегося.

— Мы приехали, я зашла в зал с родственниками, посмотрела — одежда его, гроб его, а это не он. Его костюм, его гроб, а лежит совершенно другой человек. У меня муж перед тем как попасть в больницу, его мать налысо постригла, у него волосы всего на пять миллиметров отросли. А в гробу лежал дед с седыми кучерявыми волосами. Огромное расплывшееся лицо, а у меня муж фактически несколько месяцев не ел, только минералка и чай. Он не мог есть, он усох! А там лежал огромный дед! — эмоционально добавляет женщина.

Женщину при этом в крематории уверяли, что она просто не узнаёт своего супруга из-за изменений, происходящих с телом после смерти. Ситуацию разрешил санитар, который подошёл, сверил бирки и спокойно подтвердил, что родственники прощаются с посторонним человеком. После чего сотрудники крематория "отыскали" мужа Галимовой, наспех переодели и провели церемонию.

Утром женщине с извинениями позвонил администратор, и извинился в соцсетях санитар, признав, что это он перепутал тела мужчин. Светлана извинения принимать не спешит. Она боится, что с таким подходом в урне тоже может находиться прах другого человека.

На днях Лайф рассказывал о ситуации в Новокузнецке, где сотрудники похоронных фирм разослали пенсионерам скидки на похороны. А в начале этого года в Самарской области произошла потасовка сотрудников конкурирующих похоронных фирм. Чтобы обратить внимание властей на конфликт, вдова покойного привезла гроб к зданию администрации.