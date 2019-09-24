Обвинение попросило четыре года колонии для похитителя картины Куинджи

Сам он ранее заявлял, что украл полотно ради хайпа, а теперь говорит, что каждый может оступиться.

Гособвинение просит четыре года колонии строгого режима для Дениса Чуприкова, обвиняемого в похищении картины Архипа Куинджи "Ай-Петри. Крым" из Третьяковской галереи.

— Наказание, связанное с реальным лишением свободы сроком на четыре года в колонии строгого режима, — огласил позицию обвинения прокурор на заседании в Замоскворецком суде Москвы.

Представители Третьяковской галереи поддержали сторону обвинения. Они заявили, что действия Чуприкова ударили по престижу страны. А самому похитителю не было дела до состояния картины, он хотел только привлечь внимание.

Сам же подсудимый, взяв последнее слово, попросил о снисхождении, заявив, что каждый может оступиться. Оглашение приговора назначено на завтра.

Ранее Чуприков впервые публично извинился за похищение картины перед Третьяковской галереей. Он утверждает, что не крал полотно, а всего лишь позаимствовал. Подсудимый назвал своей целью хайп.