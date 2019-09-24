Ветлицкая прокомментировала слухи о своём возвращении на сцену

Поклонникам и доброжелателям артистка пообещала встретиться в эфире, а злопыхателей назвала ассенизаторами.

Звезда российской эстрады 90-х годов прошлого века певица Наталья Ветлицкая прокомментировала сообщения СМИ о том, что возвращается на сцену. На своей странице в "Фейсбуке" она поблагодарила журналистов "за пиар".

Ранее Starhit писал, что Ветлицкая готовит концертную программу и собирается в тур.

— Ещё ничего и не началось, а лишь послышалось, но уже злоба с завистью прорвали шлюзы в некоторых ослабленных черепушках, это всё нереально смешно, конечно. Спасибо недоброжелателям, что забирают остатки моей плохой кармы, я уважаю их тяжёлый труд ассенизаторов, — заявила Ветлицкая.

Ранее Ветлицкая конфликтовала с Иосифом Пригожиным, который заявил, что та завидует Валерии. А Станислав Садальский заявлял, что артистка прячется от публики, потому что растолстела.