Москвичам пообещали 20-градусную жару в октябре

Климатической нормой для данного месяца является дневная температура в пределах восьми градусов тепла.

Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова сообщила, что в октябре температура воздуха в столице может прогреться до 15 и даже 20 градусов.

— Тепло ещё к нам вернётся, погода вернётся к норме в октябре, и, может, даже будут периоды, когда температурный режим будет чуть выше климатической нормы... В октябре у нас в дневные часы бывает и 15, и 20 градусов, — сказала синоптик РИА "Новости".

Позднякова уточнила, что в нынешнем октябре столбики термометров действительно могут подняться до 15–20 градусов тепла. При этом климатической нормой для данного месяца является дневная температура в пределах восьми градусов.

А между тем водителей просят не выезжать на трассу Москва — Челябинск из-за недавнего снегопада.