В Кузбассе поймали двух уголовниц, отобравших у бабушки пакеты с продуктами

Дерзкое ограбление попало на камеры видеонаблюдения. Злоумышленницы могут отправиться в тюрьму на семь лет.

Циничное ограбление произошло в городе Анжеро-Судженске (Кемеровская область). Две ранее судимые женщины силой отобрали у 80-летней пенсионерки пакеты с едой. Причём свою жертву они приметили ещё на улице, кинулись к ней под предлогом "помочь донести" тяжёлые покупки до квартиры. Доверчивая бабушка привела злоумышленниц прямиком в свой подъезд. Там, оставшись без свидетелей, одна из уголовниц вырвала сумки у старушки и чуть не спустила её с лестницы.

Бабушка обратилась за помощью в полицию, и вскоре дерзкое преступление было раскрыто.

— В ходе проведения комплекса оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции установили и задержали подозреваемых, которыми оказались ранее судимые 50-летние местные жительницы, — сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД РФ.

В отношении преступниц возбуждено уголовное дело по статье "Грабёж". Им грозит до семи лет заключения.

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