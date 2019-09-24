Сенаторы выдвинули кандидатуру Матвиенко в спикеры Совфеда

Других претендентов на этот пост нет. Голосование намечено на завтра, 25 сентября.

Сенаторы единогласно выдвинули кандидатуру Валентины Матвиенко на пост спикера Совета Федерации. Об этом сообщает РИА "Новости".

— На заседании Совета палаты единогласно было принято решение выдвинуть кандидатуру Матвиенко на пост председателя Совета Федерации, — заявил председатель Комитета Совфеда по регламенту Вячеслав Тимченко.

По его словам, действующий спикер сама поинтересовалась, будут ли самовыдвиженцы, но их не нашлось. По мнению Тимченко, "альтернативы Валентине Ивановне на этом посту сейчас нет".

Голосование по кандидатуре состоится завтра, 25 сентября.

Ранее Матвиенко рассказывала, как достигла счастья. В том числе за счёт того, что занимается любимым делом.