Адвокат заявила, что Протасовицкому предлагали "сдать" Кокорина и Мамаева

По словам Прилипко, фигуранту дела сделали это предложение на первом допросе. Приняв его, он якобы мог бы избежать ареста.

Александр Протасовицкий, который был осуждён вместе с Павлом Мамаевым, Александром Кокориным и его братом Кириллом Кокориным, до сих пор находится в колонии из-за отказа дать показания против своих друзей. Об этом заявила его адвокат Татьяна Прилипко.

— Я думаю, что Протасовицкому придумали все эти взыскания из-за его принципиальности... Ему следователь предложил дать показания на Мамаева и Кокориных о том, что был предварительный сговор, и уйти домой, либо сесть вместе с ними, — заявила Прилипко Лайфу.

По её словам, Протасовицкий предпочёл второй вариант, из-за чего сейчас и расплачивается.

Заседание по рассмотрению условно-досрочного освобождения Протасовицкого, которое должно было состояться сегодня, 24 сентября, перенесено уже во второй раз, в этот раз на 1 октября из-за неявки адвоката, который подал ходатайство. В первый раз рассмотрение дела откладывали 10 сентября из-за того, что пострадавших вовремя не уведомили о заседании.

Напомним, что Кокорин и Мамаев покинули исправительную колонию № 4 в Белгородской области 17 сентября.