Онищенко объяснил, почему новое поколение будет жить дольше

Расчёты ведутся на основании множества факторов, таких как отношение людей к здоровью, раннее выявление и профилактика заболеваний, соблюдение графика прививок и, конечно, образ жизни.

Ожидаемая продолжительность жизни россиян выросла почти на восемь лет, но этот показатель говорит о сроке жизни тех, кто родился в 2019 году. Об этом порталу "360" заявил бывший главный санитарный врач страны, депутат Госдумы Геннадий Онищенко.

— Этот термин правильно называется "продолжительность предстоящей жизни для поколения, родившегося в этом году". Это очень комплексный показатель. Он рассчитывается изначально от детской, младенческой смертности, материнской смертности. Каждый умерший младенец вносит огромный вклад, — объясняет он.

Расчеты ведутся на основании множества факторов, таких как отношение людей к здоровью, раннее выявление и профилактика заболеваний, соблюдение графика прививок и, конечно, образ жизни. Последний фактор, к слову, имеет огромное значение. Во многом из-за него ожидаемая продолжительность жизни у мужчин и женщин отличается на целых десять лет.

— Такой показатель бывает, когда идёт война, когда мужчины гибнут. Но у нас есть это — мы много пьём. Нетрудно догадаться, кто берёт на себя этот удар, — добавил Онищенко.

Напомним, рост продолжительности жизни россиян — главная задача нацпроекта "Здравоохранение", включённого в нацпроект "Демография" федеральной программы "Укрепление общественного здоровья".

По оценке Минздрава, за последние 20 лет продолжительность жизни россиян выросла почти на восемь лет, материнская смертность снизилась почти в пять раз, а младенческая — в 3,6 раза. Ведомство также отчиталось об успехах в борьбе с туберкулёзом: его летальность уменьшилась почти в четыре раза.