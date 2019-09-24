Россиян могут заставить платить банкам за валютные вклады

Российские финансовые учреждения, в отличие от европейских, пока не могут устанавливать отрицательные ставки.

Крупные банки России выступили с инициативой введения нормы, которая даст возможность кредитным организациям устанавливать отрицательные процентные ставки по валютным вкладам. То есть не чтобы банки выплачивали проценты, а чтобы вкладчики выплачивали им. Об этом на ежегодной конференции Fitch Ratings в Москве "Интерфаксу" сообщила директор департамента Банка России Елизавета Данилова.

— Мы изучаем такую возможность, но это действительно требует существенных изменений в законодательстве. Мы изучаем масштаб этой проблемы, насколько она критична, насколько это требуется, — отметила она.

Эксперт подчеркнула, что данный вопрос пока лишь прорабатывается и никакого решения пока не принято. А потому российские банки, в отличие от своих европейских коллег, пока не имеют права устанавливать отрицательные ставки по вкладам.

— Крупные банки выдвигают такие предложения, они столкнулись с такой проблемой, что у них растут привлечённые средства, и они вынуждены их размещать за границей в иностранных банках с ущербом для себя, — добавила Данилова.

Ранее Лайф сообщал, что с 1 октября получить кредит россиянам станет сложнее, поскольку Центробанк решил ужесточить правила выдачи займов.