Раскрыт возможный мотив укравшей 43 миллиона банкирши

Когда выявили пропажу денег, Лиана Латипова была в отпуске по уходу за больным отцом.

Отец бывшей заведующей отделением банка "Открытие" в Калининском районе Уфы Лианы Латиповой, подозреваемой в хищении с работы 43 миллионов рублей, болен раком. По данным издания "Медиакорсеть", фигурантка дела могла решиться на кражу денег для его лечения.

В момент разоблачения кассирши Лилии Азнабаевой главная подозреваемая находилась в отпуске по уходу за больным отцом, которого готовили к операции.

Напомним, недостачу 6,5 миллиона рублей в филиале банка "Открытие" в Уфе заметили во время плановой проверки в июле. По подозрению в хищении денег была задержана кассирша Азнабаева. Позже выяснилось, что из отделения была похищена большая сумма — 43 миллиона рублей.