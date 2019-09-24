Немецкий депутат заявила, что россиянам — выходцам из ДНР и ЛНР Берлин даёт визы

Депутат бундестага сетует, что правительство "поёт о поддержке украинских властей", а действует иначе.

Германия спокойно выдаёт визы жителям Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), получившим российские паспорта. На то, что Берлин не отсеивает россиян — уроженцев Донбасса, посетовала депутат Свободной демократической партии ФРГ Рената Альт.

— В парадных речах канцлер и министр иностранных дел Германии поют о поддержке украинских властей. Но в то же время можно без проблем поставить себе визу в российский паспорт, выданный [Владимиром] Путиным на востоке Украины! — заявила парламентарий в интервью Bild.

Она рассказала, что с апреля Германия выдала почти 100 тысяч виз гражданам РФ. Сколько из этого числа приходится на жителей Донбасса, не уточняется. По мнению Альт, своими действиями Правительство ФРГ "подрывает все попытки" по снижению напряжённости и достижению мира на Украине.

Президент РФ Владимир Путин 24 апреля подписал указ об упрощённом получении российских паспортов жителями ЛНР и ДНР. Российский лидер подчеркнул, что вопрос носит чисто гуманитарный характер. Причиной такого решения Путин назвал проблемную ситуацию с гражданскими правами на востоке Украины.