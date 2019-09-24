IKEA решила отказаться от "нацистского" рекламного лозунга

В компании сожалеют, что он мог задеть чьи-то чувства. Там заверили, что с уважением относятся к истории.

Шведская компания IKEA остановит рекламную кампанию со слоганом "Каждому своё". Депутат Госдумы Виталий Милонов ранее напомнил, что эти слова были написаны на входе в немецкий концлагерь Бухенвальд.

— Сожалеем, что данная рекламная кампания задела чувства посетителей наших магазинов. Мы с большим уважением относимся к истории и признаём свою ошибку. Как только мы заметили обратную связь интерпретации слогана, сразу приняли решение об остановке кампании. Изображения больше не будут показываться на рекламных носителях, — цитирует заявление компании Rambler News Service.

Как сообщал Лайф, Милонов признал, что фраза — Suum cuique ["Каждому своё" на латинском] с гораздо более глубокой историей, однако в нынешнем прочтении она получила ассоциацию с Бухенвальдом. Также он привёл в пример свастику, которая первоначально является символом солнца, благополучия и благосостояния, но после использования нацистами стала символом нацизма и теперь запрещена во многих странах.

Нужно отметить, что более 20 лет назад фразу "Каждому своё" в рекламе использовала компания Nokia, рекламируя съёмные панели для телефонов, но вскоре акция была остановлена по тем же причинам.