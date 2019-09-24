В российских магазинах нашли опасные детские лямки для автомобилей

Причём речь идёт как о стационарных торговых точках, так и об интернет-торговле.

Росстандарт провёл проверку продающихся в торговых сетях устройств для перевозки детей. По итогам контрольных закупок было выявлено более 150 случаев продаж опасных устройств, говорится в пресс-релизе ведомства.

Уточняется, что проверка Росстандарта проходила совместно с представителями общественной организации "Совет матерей" при поддержке Минпромторга России. Акция получила название "Спаси ребёнка". В ней приняли участие примерно 32 тысячи добровольцев в восьми федеральных округах России. Основная цель — не только выявить, но и предотвратить продажу запрещённых в России лямок ремня безопасности, более известных как "треугольники".

— В ходе акции выявлено 156 фактов продаж не соответствующих требованиям корректоров лямок ремня безопасности, — отмечается в сообщении Росстандарта.

Согласно результатам проверки, больше всего нарушителей, торговавших "треугольниками", было в Нижегородской, Кемеровской, Новосибирской, Свердловской областях, а также в Пермском крае.

Кроме того, в рамках мониторинга в 18 регионах зафиксировано 95 случаев продаж "треугольников" в интернет-магазинах. По данному пункту больше всего отличились Москва, Свердловская и Нижегородская области, Санкт-Петербург и Красноярский край.

Согласно ПДД, с 2017 года детей в возрасте до семи лет разрешено перевозить исключительно в специальных креслах. Несовершеннолетних пассажиров с семи до 11 лет включительно, сидящих на заднем сиденье, можно пристёгивать штатными ремнями безопасности.

Напомним, ранее в "Роскачестве" назвали самое безопасное место для ребёнка в машине.