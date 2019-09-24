Самолёт рейсом Москва — Якутск экстренно сел в Екатеринбурге

Самолёт, летевший из Москвы в Якутск, совершил посадку в аэропорту Кольцово города Екатеринбурга. Речь идёт о рейсе R3-4472, уточнили в пресс-службе воздушной гавани.
— Причиной незапланированной посадки стало ухудшение самочувствия одного из пассажиров, — рассказали в аэропорту.
После приземления больному пассажиру оказали первую медицинскую помощь, а затем доставили в одну из больниц города.
Ранее по аналогичной причине в Самаре экстренно сел самолёт рейсом Санкт-Петербург — Наманган (Узбекистан) авиакомпании "Уральские авиалинии".
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