Самолёт рейсом Москва — Якутск экстренно сел в Екатеринбурге

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Фото © Pixabay

Причиной внепланового приземления стало ухудшение состояния одного из пассажиров.

Самолёт, летевший из Москвы в Якутск, совершил посадку в аэропорту Кольцово города Екатеринбурга. Речь идёт о рейсе R3-4472, уточнили в пресс-службе воздушной гавани.

— Причиной незапланированной посадки стало ухудшение самочувствия одного из пассажиров, — рассказали в аэропорту.

После приземления больному пассажиру оказали первую медицинскую помощь, а затем доставили в одну из больниц города.

Ранее по аналогичной причине в Самаре экстренно сел самолёт рейсом Санкт-Петербург — Наманган (Узбекистан) авиакомпании "Уральские авиалинии".

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