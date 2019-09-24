В Дагестане в аварии погибло четыре человека

В Хасавюртовском районе Дагестана произошла авария, которая унесла жизни сразу четырёх человек, в том числе ребёнка. Как стало известно Лайфу, недалеко от села Тотурбийкала столкнулись две "Лады" и ВАЗ-2107.

Трое погибших — члены одной семьи Чополаевых. Это мужчина, женщина и ребёнок 11 лет. Также скончался водитель одной "Лады" — И. Далгатов.

Госпитализирована тринадцатилетняя девочка. Она на операции.

Ранее сегодня двое погибли и трое пострадали в ДТП со скорой помощью в Йошкар-Оле.