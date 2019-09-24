Трамвай протаранил автобус в Нижнем Новгороде, пострадало шесть человек

Крупное ДТП с участием трамвая и рейсового автобуса произошло в Автозаводском районе Нижнего Новгорода. По данным Лайфа, в результате столкновения двух транспортных средств шесть человек госпитализированы с переломами и черепно-мозговыми травмами.
Пострадавшие — пять пассажиров автобуса и один — трамвая. Причины аварии выясняются, однако по кадрам с места происшествия видно, что трамвай протаранил автобус, пересекавший пути. Водитель последнего уверяет, что двигался на зелёный сигнал светофора.
Представители трамвайного депо отказались комментировать обстоятельства ДТП.
Ранее сообщалось, что в Красноярском крае 11 человек пострадали в ДТП с автобусом.
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