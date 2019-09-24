В Польше за последние годы усилилась дискриминация украинцев

За четыре года количество конфликтов, в которых пострадали граждане соседней страны, выросло более чем в шесть раз.

Уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова рассказала, что в Польше значительно выросло число случаев проявления дискриминации и вражды по отношению к гражданам Незалежной.

— Выразила свою обеспокоенность растущей тенденцией ксенофобии, дискриминации и вражды на почве ненависти по национальному признаку. За четыре года количество таких случаев увеличилось с 30 до 190, — пишет омбудсмен на своей странице в "Фейсбуке".

Она признала, что на самом деле цифра может быть больше, потому что не все обращаются с жалобами.

Так, 20 сентября украинского студента избили в городе Жоры. Эту ситуацию Денисова обсудила с уполномоченным по гражданским правам Польши Адамом Боднаром. Денисова взяла под свой контроль разбирательство по данному случаю.

Омбудсмен намерена обратиться в МИД Украины, чтобы расширить консульское представительство в стране.

Этим летом Лайф рассказывал, как в Польше местный работодатель устроил драку с украинскими мигрантами.

А буквально на днях житель Польши убил украинку, пытался скрыться в Германии, но был застрелен.