В Минкульте признали ошибкой школьный норматив с Beatles и Спилбергом

Сотрудники ведомства составили перечень, исходя из мнений экспертов, и опубликовали без разрешения.

Школьный норматив с песнями британской рок-группы The Beatles и Виктора Цоя, а также мультфильмами Disney был опубликован на сайте Минкультуры РФ по ошибке и не соответствует действительности. Об этом журналистам сообщила замминистра культуры РФ Алла Манилова.

Она пояснила, что список был сформирован из мнений экспертов, привлечённых к разработке норматива. Но к публикации был не готов.

— Наши сотрудники сделали колоссальную ошибку: они арифметически соединили эти мнения, не было никаких дискуссий, мозговых штурмов. И решили опубликовать, идея-то хорошая. Министр не в курсе, я не в курсе, — возмутилась Манилова.

Она назвала произошедшее нелепостью. Замминистра призналась, что ей обидно из-за случившегося — сотрудники приняли решение сами, не проинформировав руководство.

Напомним, норматив школьника, который появился на сайте ведомства, содержал песню All You Need is Love британской рок-группы The Beatles, фильм "Инопланетянин" Стивена Спилберга, мультфильмы Disney и другие произведения. Сейчас при переходе по ссылке на документ появляется надпись: "Увы, такой страницы не существует".

Программа "Культурный норматив школьника" запущена с 1 сентября. В рамках добровольного проекта учащимся предоставят возможность посещать музеи, театры, филармонии, выставки, а также различные мастер-классы и культурные мероприятия. Впечатлениями они будут делиться в специальном бумажном или электронном дневнике.