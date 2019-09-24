Россия выдвинула картину "Дылда" на премию "Оскар"

Это рассказ о двух женщинах, которые строят новую жизнь в послевоенном Ленинграде.

Россия выдвинула картину "Дылда" режиссёра Кантемира Балагова на премию "Оскар" в номинации "Лучший фильм на иностранном языке". Об этом сообщил глава Российского оскаровского комитета Владимир Меньшов.

— Был выбран фильм "Дылда", — сказал он ТАСС и уточнил, что решение было принято на специальном заседании комитета в Доме кино в Москве.

Фильм "Дылда" рассказывает о двух молодых женщинах, которые возвращаются с фронта в послевоенный Ленинград и пытаются обрести новую, мирную жизнь. Картина принесла Кантемиру Балагову приз за лучшую режиссуру в секции "Особый взгляд" на Каннском фестивале.