В России зафиксирован рост смертности от рака

Главной причиной летальных случаев уже долгое время остаётся слишком позднее диагностирование болезни.

В первом полугодии 2019 года в России скончалось от злокачественных новообразований 204,5 человека на 100 тысяч населения. Годом ранее за аналогичный период времени скончавшихся от рака было 199,6 на 100 тысяч человек. Статистику привёл президент Ассоциации организаторов здравоохранения в онкологии Валерий Старинский, сообщает News.ru. Таким образом, число смертей увеличилось на 2,4%.

Старинский заметил, что в большинстве случаев смерть пациента не удаётся предотвратить из-за позднего выявления болезни. Вторая причина роста числа смертности — недоукомплектованность медперсоналом первичного звена. В среднем по стране она составляет 30 процентов.

В некоторых регионах ситуация более запущенная, например в Кемеровской области открыто 32 первичных онкологических кабинета, но работают в них всего семь медработников. В Республике Марий Эл на 21 кабинет девять врачей, в Удмуртии на 33 кабинета восемь специалистов.

Ранее Лайф приводил статистику компании HeadHunter, которая выяснила, что профессия врача является самой востребованной в стране.

А несколько дней назад, в Минздраве заявили, что заболеваемость раком во всём мире будет расти и составит к 2030 году плюс 18–20 процентов.