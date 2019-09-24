Украинский политолог заявил, что Киеву нужен Донбасс без населения

Эксперт считает, что представителей ДНР и ЛНР не хотят видеть в Верховной раде, поскольку это чревато доступом народа к правдивой информации.

Киев не согласится предоставить "особый статус" Донбассу, потому что ему нужен регион без жителей. Об этом заявил украинский политолог Александр Дудчак, комментируя заявление секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Данилюка о том, что Незалежная не намерена подписывать "формулу Штайнмайера".

— Украина хочет забрать территорию [Донбасса] без населения. В Киеве не хотят видеть представителей Донбасса в парламенте, потому что это чревато доступом к правдивой информации для широкой общественности. Но всё же непонятно, почему их [власти] так пугает слово "федерализация", — сказал Дудчак в эфире НСН.

Политолог напомнил о федеративном устройстве многих стран, в том числе России, Германии и США.

Ранее полпред РФ в контактной группе Борис Грызлов заявлял, что Киев сорвал выполнение договорённостей, отказавшись подписать "формулу Штайнмайера". Позже министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что "формула Штайнмайера" не была согласована на заседании контактной группы из-за технического недоразумения.