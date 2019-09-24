Минкульт предложил сделать в Царском Селе отдельные дни для туристов из Китая

В ведомстве предложили установить "китайские" дни, когда музей смогут посещать туристы из Поднебесной.

В государственном музее-заповеднике "Царское Село" в Пушкине (Санкт-Петербург) возник "коллапс с туристами" из-за наплыва китайских групп. Об этом журналистам рассказала статс-секретарь, заместитель министра культуры РФ Алла Манилова.

— Наши туристы не могут попасть, потому что проходят китайские группы... У нас красный уровень опасности в Красном Селе для российских туристов, — сказала она во время защиты концепции развития музея.

В качестве решения проблемы Манилова предложила установить "китайские" дни, когда музей смогут посещать именно туристы из Поднебесной. Кроме того, по её мнению, можно определить рекомендованное время для посещения самостоятельными путешественниками.

Ранее Лайф подробно рассказывал, как российских туроператоров заставили жить по правилам китайских туристов. Их количество с каждым годом продолжает расти.