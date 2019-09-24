Жителя Башкирии заподозрили в изнасиловании несовершеннолетней племянницы

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Фото © Shutterstock

По версии следствия, мужчина вывозил её на автомобиле в поле, где и совершал надругательства.

30-летний житель Ермекеевского района Башкирии заподозрен в изнасиловании 17-летней племянницы. Сотрудники правоохранительных органов рассказали программе "Вести-Башкортостан", что преступление было совершено дважды.

Источник журналистов сообщил, что к правоохранителям обратилась мать потерпевшей. В данный момент устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Недавно Лайф сообщал об ужасном случае в Омской области. Там трое подростков затащили сверстницу в безлюдное место, где изнасиловали.

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