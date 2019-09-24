Песков заявил, что Путин не против либерализма, но не согласен с его насаждением

Пресс-секретарь президента России также выразил уверенность, что эта идеология живёт и будет продолжать жить.

Президент России Владимир Путин не против либеральной идеи как таковой, однако он не поддерживает её безальтернативное насаждение, заявил пресс-секретарь лидера государства Дмитрий Песков на встрече со студентами Высшей школы экономики.

— Путин не выступал против либеральной идеи, Путин выступал против насаждения либеральной идеи как единственной, без альтернативы, — объяснил Песков.

Так пресс-секретарь президента прокомментировал слова Путина о либеральной идее в интервью газете Financial Times. По словам Пескова, высказывание Путина мало кого оставило равнодушным и эта тема так или иначе до сих пор поднимается в беседах с его иностранными коллегами.

Песков также выразил уверенность, что "либеральная идея живёт" и будет продолжать жить.

— Она где-то применима, где-то неприменима. Но она везде реализуется в разной степени и в разных формах, даже в странах Западной Европы, — заявил он.

При этом Песков отметил, что эта идея со временем трансформируется, поскольку либеральное общество в своём развитии постигает большое количество угроз, "которых доселе не видело".

Ранее Дмитрий Песков, комментируя заявление Владимира Путина о недостатках либеральной идеи, уже отмечал, что президент близок к её идеям, однако выступает против агрессивного навязывания такой идеологии.