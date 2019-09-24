Появились страшные кадры землетрясения в Пакистане, где десятки человек погибли

Большинство жертв оказались задавленными рухнувшими крышами и стенами. Некоторые люди провалились в расщелины в земле.

Число жертв землетрясения, произошедшего утром 24 сентября в восточной части Пакистана, составило не менее 22 человек, более 700 получили ранение различной степени тяжести. Среди погибших есть множество детей, сообщает Gulf News.

Министр информации в управляемой Пакистаном части Кашмира Муштаф Минхас рассказал, что пострадавших обеспечивают предметами первой необходимости и палатками, чтобы люди не возвращались в повреждённые дома.

В регионе объявлено чрезвычайное положение, проводятся поисково-спасательные операции.

По данным Геологической службы США (USGS), землетрясение магнитудой 5,8 произошло в 23 км к северу от пакистанского Джелума на глубине десять километров. Толчки ощущались и в столице Исламабаде. В соседней Индии не вводились экстренные меры.

В начале месяца Лайф рассказывал о землетрясении в Китае, в котором также погибли люди.