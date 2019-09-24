Netflix выпустила трейлер сиквела "Во все тяжкие"

Неизменными остались режиссёр и сценарист — в фильме, как и в сериале, эти кресла займёт Винс Гиллиган.

Главного героя сериала "Во все тяжкие" Джесси Пинкмана показала компания Netflix в трейлере фильма-продолжения. Сыграл его также Аарон Пол.

"Во все тяжкие" выходил в сервисе Netflix с 2008 по 2013 год, а в 2015-м состоялась премьера сериала "Лучше звоните Солу", который является спин-оффом и приквелом оригинальной серии.

Как сообщал ранее Лайф, полнометражное продолжение сериала "Во все тяжкие" ждали в 2020 году, однако дата релиза перенесена на октябрь.

На днях полиция города Гейлсберг в американском штате Иллинойс опубликовала фото разыскиваемого мужчины, похожего на главного героя сериала Уолтера Уайта. Настоящий преступник также связан с метамфетамином.