Финал Лиги чемпионов в 2021 году пройдёт на стадионе в Санкт-Петербурге

Финальный матч Лиги чемпионов в 2021 году пройдёт на стадионе на Крестовском острове в Санкт-Петербурге. Об этом объявили на заседании исполкома УЕФА в Любляне.

— В 2021 году финал пройдёт в Санкт-Петербурге, — сообщил глава организации Александер Чеферин.

Матч пройдёт на стадионе "Газпром-арена". Это домашняя площадка "Зенита", которая вмещает в себя более 62 тысяч зрителей.

Добавим, что финальный матч ЛЧ пройдёт в России уже во второй раз. В 2008 году два английских клуба — "Манчестер Юнайтед" и "Челси" — встретились на стадионе "Лужники" в Москве. Тогда победил МЮ.